Yelp ist eine amerikanische Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt, hostet und vermarktet die Website Yelp.com und die mobile Yelp-App, die Crowdsourcing-Bewertungen über Unternehmen veröffentlichen. Es betreibt auch einen Online-Reservierungsdienst namens Yelp Reservations. Yelp wurde 2004 von den ehemaligen PayPal-Mitarbeitern Russel Simmons und Jeremy Stoppelman gegründet. Die Nutzung von Yelp nahm zu und es wurden in den folgenden Jahren mehrere Finanzierungsrunden eingeworben. Bis 2010 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 30 Millionen US-Dollar und die Website hatte etwa 4,5 Millionen Crowdsourcing-Bewertungen veröffentlicht. Von 2009 bis 2012 expandierte Yelp in ganz Europa und Asien. Im Jahr 2009 nahm das Unternehmen mehrere Verhandlungen mit Google über eine mögliche Übernahme auf. Yelp wurde im März 2012 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und war zwei Jahre später erstmals profitabel. Im zweiten Quartal 2019 meldete Yelp monatlich durchschnittlich 61,8 Millionen einzelne Besucher über Desktop-Computer und 76,7 Millionen einzelne Besucher über seine mobile Website. Zum 30. Juni 2019 gab Yelp auf seiner Investor-Relations-Seite an, dass es 192 Millionen Bewertungen auf seiner Website habe. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, unlautere Praktiken anzuwenden, um Einnahmen aus den Unternehmen zu erzielen, die auf seiner Website bewertet werden – beispielsweise durch Präsentationen mehr negative Bewertungsinformationen für Unternehmen, die ihre Werbedienstleistungen nicht kaufen, oder durch die prominente Platzierung von Werbung der Konkurrenten dieser nicht zahlenden Unternehmen oder umgekehrt durch den Ausschluss negativer Bewertungen aus der Gesamtbewertung der Unternehmen mit der Begründung, dass die Bewertungen „derzeit nicht empfohlen“ werden. ” Es gab auch Beschwerden über aggressive und irreführende Taktiken einiger seiner Werbevertreter. Die Zuverlässigkeit des Bewertungssystems des Unternehmens wurde auch durch die Abgabe gefälschter Bewertungen durch externe Nutzer beeinträchtigt, etwa durch falsch positive Bewertungen, die ein Unternehmen zur Förderung seines eigenen Geschäfts abgegeben hat, oder durch falsch negative Bewertungen, die über konkurrierende Unternehmen abgegeben wurden – eine Praxis, die manchmal als „Astroturfing“ bezeichnet wird. , dem das Unternehmen auf verschiedene Weise entgegenzuwirken versucht hat.

Website: yelp.com

