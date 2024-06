MSG91 ist eine führende Cloud-Kommunikationsplattform, die Unternehmen in den Vereinigten Staaten eine Reihe sicherer und robuster Kommunikations-APIs für SMS-, E-Mail-, Sprach- und Authentifizierungsdienste bietet. Einige wichtige Details zu MSG91 und seinen Angeboten: * Kommunikationskanäle: MSG91 bietet voll funktionsfähige APIs, die es Unternehmen ermöglichen, über verschiedene Kommunikationskanäle, einschließlich SMS, E-Mail, WhatsApp und Sprache, weltweit mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und mit ihnen in Kontakt zu treten. * Kommunikationslösungen: Die Plattform bietet eine Reihe von Kommunikationslösungen, wie z. B. eine Contact-Center-Plattform, ereignisbasierte Automatisierung, Kundensegmentierung und sofortige sichere Überprüfung durch Einmalpasswörter (OTPs). * Zuverlässigkeit und Sicherheit: MSG91 ist stolz darauf, eine sichere und zuverlässige Cloud-Kommunikationsplattform mit Funktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung und branchenüblichen Verschlüsselungsprotokollen zum Schutz sensibler Daten bereitzustellen. * Integration und Skalierbarkeit: Die Plattform ist so konzipiert, dass sie problemlos in bestehende Geschäftssysteme und -anwendungen integriert werden kann und eine nahtlose Integration der Kommunikationsfunktionen von MSG91 ermöglicht. Darüber hinaus bietet es skalierbare Lösungen für Unternehmen jeder Größe, vom Start-up bis zum Großunternehmen. * Kundenerfolg: MSG91 verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsetzung erfolgreicher Kundenbindungs- und Kommunikationsstrategien für Unternehmen, wie Fallstudien mit Kunden wie Milkbasket, Unacademy und Ixigo belegen.

Website: msg91.com

