Help Scout ist ein globales Remote-Unternehmen, das Helpdesk-Software anbietet und seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts, hat. Das Unternehmen bietet eine E-Mail-basierte Kundensupportplattform, ein Wissensdatenbank-Tool und ein einbettbares Such-/Kontakt-Widget für Kundendienstmitarbeiter. Das Hauptprodukt von Help Scout (auch Help Scout genannt) ist ein webbasierter SaaS (Software as a Service) HIPAA-konformer Helpdesk. Das 2011 gegründete Unternehmen bedient mehr als 10.000 Kunden in über 140 Ländern, darunter Buffer, Basecamp, Trello, Reddit und AngelList. Zusätzlich zu seinem Standort in Boston verfügt das Unternehmen über eine Remote-Belegschaft mit über 100 Mitarbeitern, die in mehr als 80 Städten auf der ganzen Welt leben.

Website: secure.helpscout.net

