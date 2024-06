Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Die preisgekrönte Cyara CX Assurance Platform hilft Unternehmen, die Entwicklung von Kundenerlebnissen zu beschleunigen, die Qualität über alle digitalen und Sprachkanäle hinweg zu steigern und Kundenreisen durchgängig sicherzustellen. Die Cyara-Plattform unterstützt den gesamten Softwareentwicklungslebenszyklus für das Kundenerlebnis, vom Design bis hin zu Funktions- und Regressionstests, Benutzerakzeptanztests, Lasttests und Produktionsüberwachung. Wir testen aus der Sicht des Kunden und stellen so sicher, dass Sie Probleme identifizieren, die sich auf das Kundenerlebnis im gesamten komplexen Technologiepaket auswirken, das zur Bereitstellung dieses Erlebnisses eingesetzt wird. www.cyara.com Vorteile der CX-Assurance-Plattform Eine einzige Plattform Erfüllt das gesamte Spektrum an CX-Entwicklungs- und -Assurance-Anforderungen vom Design bis zur Überwachung. Führen Sie CX-Design, CX-Erkennung, funktionale Regressionstests, Leistungstests, Überwachung und Fehlerbehebung durch. Arbeiten Sie in einer kollaborativen Umgebung, die Entwürfe und Tests erfasst und es allen Teammitgliedern ermöglicht, Skripte und Daten funktionsübergreifend zu teilen und wiederzuverwenden. Maximale Produktivität Maximieren Sie die Produktivität durch vollständige Automatisierung. Erkennen Sie automatisch vorhandene CX, erstellen und pflegen Sie automatisch Testskripte, führen Sie eine benutzerfreundliche Testskripterstellung durch, verwenden Sie Testskripte für verschiedene Testtypen wieder und verwenden Sie Testdaten für verschiedene Testfälle und Kampagnen. Cyara nutzt Robotic Process Automation (RPA) als Bots, um automatisch Tausende von Kundeninteraktionen zu generieren und reale Kundenkontakte zu simulieren. Umfassendste Unterstützung für die umfassendsten CX-Sicherungsanforderungen durch die Gewährleistung vollständiger Omnichannel-Customer-Journeys, vom Self-Service über den agentengestützten Service bis hin zum Agenten-Desktop. Testen Sie die unterschiedlichsten digitalen und Sprachkanäle, darunter IVR, Chat, SMS, E-Mail und andere. Ermöglicht Agile und DevOps. Beschleunigen Sie die Entwicklung und verbessern Sie die Qualität, indem Sie Agile- und DevOps-Praktiken ermöglichen. Gehen Sie nach links, indem Sie Testfälle aus der Entwurfsphase generieren. Fördern Sie die Zusammenarbeit durch Visualisierung und Aktivierungsfunktionen, die für verschiedene Teams entwickelt wurden.

