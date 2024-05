Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

ZipCloud er en cloud-baseret online sikkerhedskopieringssoftware. Med Zip Cloud kan du problemfrit synkronisere dine filer på tværs af flere computere, bestemme hvilke filer og mapper du vil synkronisere og vælge, hvor du vil synkronisere dem til. Zip Clouds online kontrolpanel giver dig adgang til alle dine sikkerhedskopierede og synkroniserede filer fra enhver enhed med internetforbindelse. Zip Cloud giver dig mulighed for at dele dine filer og mapper mellem venner, familie eller holdkammerater og invitere dem via e-mail, Facebook eller Twitter.

zipcloud.com

