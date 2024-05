Livedrive er en prisvindende cloud storage og online backup-løsning til virksomheder, forbrugere og forhandlere. Virksomheden blev grundlagt i 2008 af Andrew Michael og er vokset til at blive en af ​​verdens førende cloud storage-virksomheder. Organisationen leverer cloud storage-tjenester til mere end 500.000 betalende kunder globalt og har vundet en række priser fra teknologipressen, herunder Computer Active Best Online Backup Buy It-prisen og Web User Gold Award. Livedrive tilbyder virkelig ubegrænset online backup og cloud storage. Tjenesten tilføjer et nyt drev til dine hjemme- eller kontorcomputere, så du sikkert kan gemme dine data online og få adgang til dine filer hvor som helst. Vores funktionsrige webportal giver dig adgang til dine filer på farten, så du kan redigere Office-dokumenter og billeder eller afspille musik og film direkte fra browseren. Livedrive tilbyder også en gratis iPhone-, Android- og iOS-app, så du kan få adgang til dine filer hvor som helst og når som helst. Livedrive er tilgængelig for forbrugere, erhvervsbrugere og forhandlere.

Websted: www2.livedrive.com

