Ottomatik er en Backup-as-a-Service (BaaS) servicetype, hvilket betyder, at du skal installere deres agent på dine servere og administrere de sikkerhedskopierede data fra deres adminpanel. Ottomatik er en betalt tjeneste, men der er stadig en gratis mulighed tilgængelig, der er egnet til brugere med kun en enkelt server. Så med den gratis brug kan du oprette et backupjob med en maksimal backupfrekvens på én gang om dagen og stadig have support til at sende backupdata til dine lagerkonti som Google Drive, Amazon S3,... Til mere kritiske websteder og servere kan du dog overveje at bruge Professional-pakken, som giver mulighed for flere backup-job og en maksimal backup-frekvens på hvert 5. minut, hvilket sikrer datasikkerhedskopiering i realtid.

Websted: ottomatik.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Ottomatik. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.