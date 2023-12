Nextcloud er en suite af klient-server-software til oprettelse og brug af fil-hosting-tjenester. Nextcloud er gratis og open source, hvilket betyder, at alle har lov til at installere og betjene det på deres egne private serverenheder. Nextcloud-applikationen ligner funktionelt Dropbox, Office 365 eller Google Drive, men kan bruges på hjemme-lokale computere eller til ekstern fillagringshosting. Office-funktionaliteten er begrænset til x86/x64-baserede servere, da OnlyOffice ikke understøtter ARM-processorer. I modsætning til proprietære tjenester giver den åbne arkitektur brugerne fuld kontrol over deres data. Den oprindelige ownCloud-udvikler Frank Karlitschek gaflede ownCloud og skabte Nextcloud, som fortsat aktivt udvikles af Karlitschek og andre medlemmer af det originale ownCloud-team. Den 17. januar 2020 blev version 18 præsenteret i Berlin under produktnavnet Nextcloud Hub. For første gang blev en office-pakke (her OnlyOffice) direkte integreret her, og Nextcloud annoncerede som sit mål direkte konkurrence med Microsoft Office 365 og Google Docs. Desuden blev et partnerskab med Ionos annonceret på denne dato.

