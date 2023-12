DigitalOcean, Inc. er en amerikansk cloud-infrastrukturudbyder med hovedkontor i New York City med datacentre over hele verden. DigitalOcean tilbyder udviklere cloud-tjenester, der hjælper med at implementere og skalere applikationer, der kører samtidigt på flere computere. Fra januar 2018 var DigitalOcean den tredjestørste hostingvirksomhed i verden med hensyn til web-vendte computere.

Websted: digitalocean.com

