Blogger er en blog-udgivelsestjeneste, der tillader multi-bruger blogs med tidsstemplede poster. Det er udviklet af Pyra Labs, som blev købt af Google i 2003. Bloggene hostes af Google og tilgås generelt fra et underdomæne af blogspot.com. Blogs kan også betjenes fra et brugerdefineret domæne, der ejes af brugeren (som www.example.com) ved at bruge DNS-faciliteter til at dirigere et domæne til Googles servere. En bruger kan have op til 100 blogs pr. konto. Indtil 1. maj 2010 tillod Blogger også brugere at udgive blogs til deres egen webhostingserver via FTP. Alle sådanne blogs skulle ændres til enten at bruge et blogspot.com-underdomæne eller pege deres eget domæne til Googles servere via DNS.

Websted: blogger.com

