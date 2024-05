YesBackup giver dig adgang til dine sikkerhedskopierede filer på farten ved hjælp af din Android-enhed. Gennemse og del dine fotos og dokumenter, stream din musik, synkroniser dine filer og se dine videoer hvor som helst og når som helst tilsluttet trådløst eller 3G. Ud over alle disse fantastiske funktioner kan du skrive noter med det samme, tegne kruseduller på farten og tage billeder gennem appen. Upload dine billeder direkte til din YesBackup-synkroniseringsmappe eller publicer direkte på Facebook eller Twitter og del med alle dine venner. YesBackup-applikationen sætter dine filer og billeder lige ved hånden, når du har brug for dem. Uanset om det er en arbejdspræsentation eller at vise billeder til dine kære, skal du aldrig være uden et dokument igen! Hvis du ikke har en YesBackup-konto, kan du nemt tilmelde dig i applikationen og drage fordel af vores gratis prøvelagerplads. For at få det bedste ud af YesBackup skal du downloade desktopapplikationen til din pc eller Mac og få dine filer sikkerhedskopieret automatisk, med YesBackup behøver du aldrig mere bekymre dig.

Websted: yesbackup.com

