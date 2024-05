Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Memopal er online backup og online lagring og synkroniseringssoftware, der arkiverer dine filer i realtid til en ekstern server. Det er lige meget, hvor mange gange du skifter computer: Du vil altid vide, hvor dine data er. Du kan gennemse alle dine filer fra enhver internetplacering eller internetklar mobiltelefon. Du kan dele filer med venner og kolleger, der er for store til at sende via e-mail.

Websted: memopal.com

