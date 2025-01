Software til samtalemarkedsføring - Mest populære apps - Rusland

Continually

continual.ly

Gratis chatbots og live chat til din hjemmeside. Træk og slip chatbot builder, ingen kodningsfærdigheder påkrævet. Vi sørger for, at du aldrig går glip af endnu et kundeemne fra din hjemmeside. I dag, når folk besøger dit websted - for eksempel for at anmode om en produktdemo - forventer de, at du svarer med det samme. Selv når det er ude af timer, eller hvis de er i en anden tidszone. De fleste hjemmesider beder kunderne om at udfylde lange formularer og give masser af information. Det er en upersonlig og uvenlig oplevelse. Og som kunde ved du ikke, hvornår du hører tilbage. Undersøgelser foretaget af insidesales.com viser, at hvis du venter selv 5 minutter på at svare på en kunde, reducerer du dramatisk dine chancer for at lukke virksomheden. Vi giver dig en enkelt linje kode, som du kan tilføje til dit websted for automatisk at svare potentielle kunder og generere mere kvalificerede kundeemner uden bekostning af yderligere sælgere. Lader dig løbende erstatte formularer med simple beskeder, hvilket gør det nemt for kunderne at få de oplysninger, de har brug for, så hurtigt som muligt. Nogle eksempler på, hvad vi kan gøre for at hjælpe dig med at konvertere besøgende på webstedet til kunder: * byd nye besøgende velkommen, og spørg, om der er noget, de har brug for hjælp til * brug opdagelsesspørgsmål til at kvalificere kundeemner * book hurtigt tider til hotte kundeemner * opbyg din nyhedsbrevsliste ved at spørge for tilmeldinger på det rigtige tidspunkt * angiv nyttigt indhold som blogartikler, videoer eller e-bøger