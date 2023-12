"Uanset om du er administrerende direktør eller salgsdirektør, er salgskompensationsplanen nok det mest kraftfulde værktøj, du har til at drive salgsstrategi." Mark Roberge VP Sales hos Hubspot. Qobra giver dig mulighed for at automatisere beregningen, deling, validering af dine provisioner! Stop med at spilde tid med Excel, reducer fejl og øg dit salgsmotivation med synlighed i realtid! CRO, Salgschef, Sales Ops, for dine salgsteams, Qobra er værktøjet, der vil stimulere og øge din salgspræstation.

