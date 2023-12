Commissionly er den første cloud-baserede webapp til salgskommission og salgskompensation, der er 100 % fokuseret på små og mellemstore virksomheder. Vores ukomplicerede dataimportværktøjer, wizard-baserede mål- og kompensationsplaner og provisionsindstillingsværktøjer betyder, at du kan komme i gang på få minutter. Vores funktionsrige produkt tjener alle dine provisionsbehov, uanset hvor kompliceret det er. Vi har muligheden for, at du kan oprette omsætnings- eller produktbaserede kommissioner, faste eller trindelte kommissioner, tilbagevendende provisioner, opdelte kommissioner, stige- og nedtrappe-kommissioner og endda matrix-kommissioner. Vi tilpasser også til dine behov, hvis du har en unik kompensationsplan. Du og dine betalingsmodtagere kan få adgang til deres oplysninger via vores web-dashboard hvor som helst, og du har nemt at lave rapporter for hurtigt at generere provisionsudbetalingsbeløb. Tilmeld dig i dag!

