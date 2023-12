Salescomp kan gøre dit liv lettere ved at automatisere din salgskompensationsproces. Regnskab og administration af provisioner og incitamentsordninger automatiseres af salescom baseret på en række justerbare regler, herunder medarbejderbetegnelse, varighed og transaktionstype. Derudover tilbyder softwaren sælgere en grundig analyse af tidligere indtjening og forventet omsætning. Som et resultat heraf har sælgere adgang til lønestimater baseret på potentielle lukkede aftaler, hvilket gør dem i stand til at forberede sig på forskellige kompensationsscenarier. Sælgere kan blive opmuntret og motiveret som et resultat til at realisere deres sande indtjeningspotentiale. Nu kan du slippe af med alle regneark, der er udsat for manuelle fejl, og dit salgsteam vil føle sig mere selvsikre, hvis du giver dem nøjagtige, gennemsigtige betalinger.

Websted: salescomp.com

