ElevateHQ er en salgskommissionssoftware bygget til voksende salgsteams. Men vi stopper ikke kun ved at automatisere salgskommissioner. ElevateHQ er designet til at opgradere, hvordan virksomheder bruger salgsincitamenter til at motivere deres medarbejdere. Vi tror på, at gode resultater kun opnås, når folk er motiverede - og vores produkt er simpelthen en forlængelse af den filosofi. På et mere dagligt niveau fjerner vores produkt gryntarbejdet bag manuelle salgsincitamentsberegninger og giver virksomheder mulighed for at eksperimentere med spiffs - der virker for hver repræsentant - og ikke kun toppræsterende.

Websted: elevate.so

