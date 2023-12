SparkPlug er en medarbejdersalgs-incitamentstyringsplatform for specialforhandlere, restauranter og CPG-mærker. SparkPlug integreres direkte med fysiske virksomheders POS-systemer for at automatisere stort set alle aspekter af implementering og skalering af et incitamentsprogram. SparkPlugs incitamentmotor, administrerede udbetalinger og styringsværktøjer til handelsfremmende foranstaltninger gør det muligt for detailhandlere og restauranter at strømline og automatisere leverandørsponsorerede salgsincitamenter til deres frontlinjemedarbejdere.

