QCommission er en kraftfuld, fleksibel salgskommissionssoftware. Det beregner dine sælgeres kompensation præcist og reducerer fejl relateret til regneark og manuelle metoder. Det giver dig mulighed for at beregne provision, så snart kommissionsperioden er forbi, og sparer en masse tid. Det kan kommunikere beregnede provisioner på en detaljeret og klar måde. QCommission giver kompensationsadministratoren mulighed for at etablere betalingsmodtagere, produkter, kunder, planer, incitamenter, kvoter, betalingsfrekvens osv. i systemet. Det giver mulighed for etablering af krediterings- og beregningsregler for forskellige incitamenter. Det hjælper med at indtaste eller importere ydeevnetransaktioner i systemet og beregne incitamenter så ofte som nødvendigt. Ydelsestransaktioner kan behandles, krediteres og beregnes så ofte som nødvendigt, endda flere gange på en dag. Justeringer af transaktionerne kan foretages og behandles i systemet. Komplet og omfattende rapporteringsevne giver brugeren mulighed for at rapportere om alle beregningerne i en meget detaljeret form. QCommission er i overensstemmelse med kravene i GDPR, SOC og er i stand til at demonstrere overholdelse.

Websted: qcommission.com

