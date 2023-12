SmartWinnr er en omfattende platform, der holder dine salgsteams opdateret med produktviden, garanterer ensartet besked under kundeinteraktioner og øger salget på samme tid. SmartWinnr er fuldt integreret med Salesforce.com Vi bruger - Gamified KPI'er til at booste salget - Spor incitamenter i realtid for mere synlighed og gennemsigtighed - AI-drevne quizzer og regelmæssige forstærkninger til at fremme viden - Kontinuerlig coaching for at forbedre kundeinteraktioner

Websted: smartwinnr.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SmartWinnr. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.