Planr er en Enterprise SAAS-løsning, der bruger avanceret kunstig intelligens til at forudsige omsætning og salgspræstation, der afslører skjulte blokeringer, der kan hjælpe dig og dit team til at accelerere salgsvæksten. Planr giver dig øjeblikkelig adgang til et objektivt, intelligent overblik over forventet indtjening i forhold til fremtidige mål med 96 % nøjagtighed. Brugt af administrerende direktører, investorer og lederteams giver Planr's AI-drevne værktøj et upartisk, videnskabeligt overblik over dine data og forudsiger din NTM-omsætning med 96 % nøjagtighed. Planlægningskategorier omfatter: Corporate Performance Management, Compensation Management, Marketing Analytics, Sales & Ops Planning, Sales Performance Management og Workforce Management.

Kategorier :

Websted: planr.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Planr. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.