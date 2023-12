De hurtigst voksende virksomheder har ikke måneder til at implementere CRM-software. Derfor har vi skabt Upsales. At levere et produkt, der skaber fremragende resultater, hurtigt. Med over 1800 kunder har Upsales udviklet sig til den hurtigst voksende salgs- og marketingplatform for B2B. Vi hjælper dig med at finde nye kundeemner, vinde flere tilbud og få eksisterende kunder til at vokse. Nøglefunktioner: - Afdække opsalgsmuligheder - Vide, hvornår og hvor du skal lukke en aftale - Sælg med intelligente handlingsplaner - Få AI-baserede lead-anbefalinger - Udnyt forbindelser i virksomhedens stamtræ - Sæt datadrevne mål med AI-baseret nøjagtighed - Byg kontakter på bestyrelsesniveau - Opret formularer, skabeloner og arbejdsgange til marketingautomatisering - Mestre din indsigt med vores kraftfulde business intelligence-værktøj

