Paychex, Inc. er en amerikansk udbyder af outsourcing af menneskelige ressourcer, løn og fordele til små og mellemstore virksomheder. Med hovedkvarter i Rochester, New York, har virksomheden mere end 100 kontorer, der betjener cirka 670.000 lønkunder i USA og Europa. I 2019 rangerede Paychex i position 700 på Fortune 500-listen over største virksomheder efter omsætning, og virksomhedens omsætning for regnskabsåret 2020 forventes at overstige $4,1 milliarder.

Websted: paychex.com

