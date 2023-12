Xero er et offentligt teknologiselskab med hjemsted i New Zealand, noteret på den australske børs. Xero er en cloud-baseret regnskabssoftwareplatform til små og mellemstore virksomheder. Virksomheden har tre kontorer i New Zealand (Wellington, Auckland og Napier), seks kontorer i Australien (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane og Perth), tre kontorer i Storbritannien (London, Manchester og Milton Keynes), tre kontorer i USA (Denver, San Francisco og New York), samt kontorer i Canada, Singapore, Hong Kong og Sydafrika. Xeros produkter er baseret på software as a service-modellen (SaaS) og sælges med abonnement, baseret på typen og antallet af virksomhedsenheder, der administreres af abonnenten. Dets produkter bruges i over 180 lande.

Websted: xero.com

