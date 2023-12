Rochester Institute of Technology blev grundlagt i 1829 og er et privat begavet, co-educational universitet med ni colleges, der lægger vægt på karriereuddannelse og erfaringsbaseret læring. Campus fylder 1.300 acres i forstaden Rochester, den tredjestørste by i staten New York. RIT har også internationale lokationer i Østeuropa, Dubai og Kina.

Websted: rit.edu

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med RIT myCourses. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.