The Nielsen Corporation, selvrefererende kendt som The Nielsen Company, og tidligere kendt som ACNielsen eller AC Nielsen, er et globalt marketingsundersøgelsesfirma med verdensomspændende hovedkvarter i New York City, USA. Regionalt hovedkvarter for Nordamerika ligger i Chicago.

Websted: nielsen.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Nielsen. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.