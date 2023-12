Food Network er en amerikansk basiskabelkanal ejet af Television Food Network, G.P., et joint venture og et generelt partnerskab mellem Discovery, Inc. (som ejer en ejerandel på 69 % af netværket) og Nexstar Media Group (som ejer de resterende 31 % ). På trods af denne ejerskabsstruktur ledes og drives kanalen som en division af Discovery Networks U.S. Kanalen sender både specielle og regelmæssige episodiske programmer om mad og madlavning. Ud over sit hovedkvarter i New York City har Food Network kontorer i Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Jersey City, Cincinnati og Knoxville. Fra september 2018 modtager 91 millioner husstande Food Network (98,6 % af husstande med kabel) i USA.

