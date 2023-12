ESPN (oprindeligt en initialisme for Entertainment and Sports Programming Network) er en amerikansk multinational grundlæggende kabelsportskanal ejet af ESPN Inc., ejet i fællesskab af The Walt Disney Company (80%) og Hearst Communications (20%). Virksomheden blev grundlagt i 1979 af Bill Rasmussen sammen med sønnen Scott Rasmussen og Ed Egan. ESPN udsender primært fra studiefaciliteter beliggende i Bristol, Connecticut. Netværket driver også kontorer i Miami, New York City, Seattle, Charlotte og Los Angeles. James Pitaro fungerer i øjeblikket som formand for ESPN, en stilling han har haft siden 5. marts 2018 efter John Skippers fratræden den 18. december 2017. Mens ESPN er et af de mest succesrige sportsnetværk, har der været megen kritik af ESPN . Dette inkluderer anklager om partisk dækning, interessekonflikter og kontroverser med individuelle tv-selskaber og analytikere. Fra september 2018 er ESPN tilgængeligt for cirka 86 millioner tv-husstande (93,2 % af husstande med betalings-tv) i USA. Ud over flagskibskanalen og dens syv relaterede kanaler i USA, sender ESPN i mere end 200 lande. Det driver regionale kanaler i Australien, Brasilien, Latinamerika og Storbritannien. I Canada ejer det en 20% andel i The Sports Network (TSN) og dets fem søsternetværk. I 2011 blev ESPNs historie og fremgang skildret i These Guys Have All the Fun. Det er en faglitterær bog skrevet af James Andrew Miller og Tom Shales og udgivet af Little, Brown and Company.

