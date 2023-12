SaltWire Network Inc. er et canadisk avisudgiverselskab ejet af Dennis-Lever-familien i Halifax, Nova Scotia, ejere af The Chronicle Herald. Saltwire ejer 23 dag- og ugentlige aviser i Atlantic Canada. Virksomheden blev dannet i 2017 ved at købe 27 aviser fra Transcontinental.

Websted: saltwire.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med SaltWire. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.