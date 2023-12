YouTube TV er en amerikansk streaming-tv-tjeneste, der tilbyder live-tv, on demand-video og cloud-baseret DVR fra mere end 85 tv-netværk. Det ejes af YouTube, et datterselskab af Google, selv et datterselskab af Alphabet Inc. YouTube TV's line-up omfatter store amerikanske netværk såsom ABC, CBS, NBC, PBS, Fox, FX, AMC, CNN, Fox News, TBS, Discovery, Comedy Central og ESPN. YouTube TV blev lanceret den 28. februar 2017.

Websted: youtube.com

