MindGenius er et praktisk projektstyringsværktøj designet til brugere, der er ivrige efter at øge personlig, team- og organisatorisk effektivitet. MindGenius hjælper dig med nemt at fange og visualisere information og problemfrit at omdanne ideer til handlingsrettede projektplaner og opgaver. MindGenius integreres med Microsoft Office, Outlook og Project og forbedrer og supplerer de værktøjer, du allerede bruger hver dag.

Kategorier : Productivity Projektledelsessoftware

Websted: mindgenius.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med MindGenius. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.