Ved at bruge Fireberry kan du nemt administrere alle dine forretningsbehov med et brugervenligt system. Kommuniker med dine kunder direkte gennem systemet, og spor alle forretningsoplysninger, du har brug for, med specialfremstillede objekter og felter. Lad Fireberry arbejde for dig med automatiseringer, hvor du effektivt kan automatisere daglige opgaver. Kategoriser og svar på billetter i en leg ved hjælp af AI-assistentens genererede felter og svar. Dashboards og rapporter hjælper dig med at træffe informerede beslutninger for at forbedre din virksomhed. Indbyggede integrationer såsom Google, Office 365 og Facebook hjælper dig med at centralisere dit arbejde til ét sted. Hvis der er noget, du har brug for, som ikke allerede er inkluderet i systemet, kan du nemt integrere tredjeparter ved hjælp af API'er.

Websted: fireberry.com

