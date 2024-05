Næste generations team-til-team AI-billetsystem, der styrker dine samtaler på Slack. Hjælper dig med at finde de rigtige svar, forbedre samarbejder og opnå hurtigere opløsningstider. Dine medarbejdere er alle på Slack, hvorfor tvinge dem et andet sted til at administrere billetter? Med et Slack native billetsystem øger du samarbejdet på tværs af teams og styrker en effektiv billetproces. Med en ny unik model for at arbejde med billetter gør Suptask det muligt for komplette teams at blive engageret og involveret i udbedringsprocessen af ​​billetter. Med en billetløsning, der kører indbygget i dit Slack-arbejdsområde, hvor brugere kan aktivere billetter i deres samtaler til at anmode om, tildele, prioritere, overskue, søge og svare på billetter - uden at forlade Slack. Vi skaber hurtigere ekspeditionstider på at løse billetter, flytte teams tættere på hinanden og forbedre din kundetilfredshed.

Websted: suptask.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Suptask. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.