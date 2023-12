Growmatik er et marketingværktøj på tværs af kanaler, der kan hjælpe dig med at automatisere og personalisere hele din markedsføring fra ét dashboard. Ved at bruge dette værktøj kan du afdække din kunderejse, segmentere dine brugere ved hjælp af brancheførende filtreringssystem, oprette og administrere automatiseringer visuelt uden nogen kode, sende personlige e-mails, vise meget målrettede popups, tilpasse dine websider og måle alt for at forbedre konvertering og vækst .

