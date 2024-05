InLoox er den moderne projekt- og porteføljestyringsplatform, der sætter teams og afdelinger i hele virksomheden i stand til pålideligt at planlægge, overvåge og evaluere deres projekter - praktisk, enkelt og integreret i Microsoft Outlook og hele Microsoft 365-miljøet. Takket være den unikke integration af InLoox i Outlook passer softwaren perfekt ind i hverdagen. InLoox omdanner projektinformation fra e-mails, kalenderaftaler og møder til opgaver, projektdokumenter eller projektideer. Funktionerne i InLoox supportteams og afdelinger af enhver størrelse gennem hele projektets livscyklus: fra projektidé, opgavefordeling og planlægning til evaluering af relevante KPI'er såsom tid brugt på projektet, arbejdsbyrde, projektbudget eller projektomfang. Dette giver dig mulighed for at tage dit projektarbejde fra ren administration til det næste niveau - produktiv og effektiv projektudførelse i samarbejde med dit team og andre afdelinger. Mere end 6.000 mellemstore og globale virksomheder er afhængige af InLoox for at drage de rigtige strategiske konklusioner fra deres projektdata for at nå deres forretningsmål. Takket være grænseflader til CRM, business intelligence eller ERP-systemer leverer InLoox de realtidsdata, du har brug for, for at bringe dine produkter og tjenester hurtigere på markedet og være et skridt foran konkurrenterne. Lad Excel-regneark og spredt teamkommunikation bag sig, og start nu med den DSGVO-kompatible projekt- og porteføljestyringsplatform lavet i Tyskland. Prøveversionen er gratis i 30 dage!

Kategorier : Business Projektledelsessoftware

Websted: inloox.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med InLoox. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.