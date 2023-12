BrainLeaf hjælper designere og udviklere med hurtigt og præcist at måle deres projekter. Projektfunktioner kan hentes fra vores forudbyggede liste med funktioner eller oprettes manuelt. Timer og priser tilføjes på et granulært niveau, som gør det muligt for alle interessenter og ressourcer at forstå projektets faktiske omfang. Dette system gør det muligt for teams at lave nøjagtige estimater og bedre at styre kundens forventninger.

Websted: brainleaf.com

