Zapper.io هي لعبة ثعبان على الإنترنت حيث ستنمو بشكل أكبر من خلال استهلاك النجوم. حاول منع أشعة الضوء من الاصطدام وتجنب أن تصبح فريسة! التحرك - Mouse Dash - النقر الأيسر تم إنشاء Zapper.io بواسطة Rens Rongen. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: zapper.io

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