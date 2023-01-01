WebCatalog
Tiles

Tiles

nytimes.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tiles على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بمطابقة العناصر وحافظ على استمرار سلسلتك

الموقع الإلكتروني: nytimes.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tiles. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Doodle God

Doodle God

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

Retro Bowl College

Retro Bowl College

poki.com

Stack Three FRVR

Stack Three FRVR

stackthree.frvr.com

Little Alchemy 2

Little Alchemy 2

poki.com

Match Arena

Match Arena

poki.com

Doodle God: Good Old Times

Doodle God: Good Old Times

poki.com

Infinite 8

Infinite 8

poki.com

Koxo.io

Koxo.io

koxo.io

Merge the Numbers

Merge the Numbers

poki.com

Sort 64 FRVR

Sort 64 FRVR

sort.frvr.com

Craftomation 1

Craftomation 1

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية