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Speed ​​Pool King هي لعبة بلياردو ممتعة تتحدى مهاراتك في سباق مع الزمن! مع دقيقتين فقط لكل جولة، يجب عليك مسح طاولة البلياردو بأكبر قدر ممكن من الكفاءة لتحقيق أعلى الدرجات. انقر على الكرة الرئيسية لوضع العصا الخاصة بك للحصول على اللقطة المثالية! ما هي أعلى درجاتك؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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