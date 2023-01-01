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Jungle Friends

Jungle Friends

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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Jungle Friends هي لعبة خاملة جذابة حيث تخطو إلى أقدام ثعلب لطيف! مهمتك هي استكشاف مناطق مختلفة وتلبية احتياجات أصدقائك من الحيوانات المختلفة. ابدأ بإطعام حيوانات الراكون بالتوت العصير، وسوف تتقدم إلى إشعال النيران للحصول على قيلولة مريحة، وزراعة الجزر، ورعاية الأغنام والدجاج، وقص الصوف، وجمع البيض، وتقديم حمامات منعشة للدببة، وصيد الأسماك، وأكثر مما تتخيل! يبدو كثيرا؟ لا تقلق! ستحصل على مساعدة من القوارض والكلاب الموثوقة لتخفيف العبء. استخدم العملات المعدنية المكتسبة لترقية مهاراتك الإدارية وفتح مجالات عمل جديدة وتعزيز كفاءة موظفيك. تذكر أن تتحقق من مخزونك لتلبيس ثعلبك! كم عدد أصدقاء الغابة الذين يمكنك تكوينهم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jungle Friends. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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