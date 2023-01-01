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Coil

Coil

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Coil هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. هدفك هو توجيه ثعبان كهربائي نحو الخروج من المستوى. يبدأ الثعبان صغيرًا ويكبر في كل مرة تقوم بإطعامه كتل الطاقة المنتشرة في جميع أنحاء المستوى. هناك العديد من العقبات في هذه اللعبة والجاذبية هي أيضًا واحدة منها. ولهذا السبب يجب عليك حساب حركات الثعبان بعناية حتى لا يسقط. انتبه إلى حقيقة أن كهرباء الثعبان تنشط مشغلات معينة على الخريطة عندما تلمسها. هل يمكنك إنهاء جميع المستويات وتصبح كبيرًا بما يكفي لتزويد الكوكب بأكمله بالطاقة؟ استخدم WASD أو مفاتيح الأسهم للتحرك. أكل كتل الطاقة لتنمو ولمس كتل اللغز لتشغيلها. تم إنشاء Coil بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Cave Chaos, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3، Cave Chaos 2، Mutiny، Skywire، Twin Shot، موضوع الاختبار الأخضر وموضوع الاختبار الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

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