إنشاء مجموعة متزايدة من الكرات الملونة! تتحداك ChainReaction في اختيار أفضل المواقع لكسب النقاط. في الجولة الأولى، يجب عليك ربط 10 كرات مع 3 كرات بادئة. انتظر اللحظة المناسبة، وابدأ سلسلة من الأحداث التي لا يمكن إيقافها!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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