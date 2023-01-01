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Bricks

Bricks

poki.com

اللعب على الويب

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Bricks هي لعبة ألغاز تنقل لعبة Tetris الشهيرة إلى المستوى التالي! مع وجود مجموعة متنوعة من أشكال الطوب الفريدة التي تظهر على شاشتك، فإن هدفك هو نقلها لتشكل خطوطًا لكسب المزيد من النقاط! ولكن هنا تبدأ الإثارة حقًا! يقدم Bricks العديد من الآليات الديناميكية التي ستدفع مهاراتك في حل الألغاز إلى الحد الأقصى. تخيل أن شاشة اللعب الخاصة بك تدور، أو أن عناصر التحكم الخاصة بك تقلب، أو لا تعرف أبدًا القطع التي ستظهر في المرة التالية. هل أنت مستعد لمواجهة التحدي النهائي؟ دعونا نبدأ في تحريك تلك الطوب!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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