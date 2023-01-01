سرقة الغنائم من فرنسا في Bob the Robber 4! تدعوك لعبة المهارات هذه إلى اختيار الأقفال وتخزين البضائع. يمكنك التسلل إلى حراس الأمن الآليين لهزيمتهم. البقاء في الظل لتجنب الظهور أمام الكاميرا!

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