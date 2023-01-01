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A Pretty Odd Bunny

A Pretty Odd Bunny

poki.com

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A Pretty Odd Bunny هي لعبة منصات خفية حيث تلعب دور أرنب يصطاد الخنازير ويأكلها سرًا. يحتوي كل مستوى على خنزير يجب عليك اصطياده دون أن يراها الأعضاء الآخرون في مجتمع الأرانب الخاص بك. اقفز، واجلس، واختبئ خلف الشجيرات، واذهب تحت جذوع الأشجار، وافعل كل ما في وسعك للحفاظ على سرية نظامك الغذائي. العب العشرات من المستويات الملونة والخطيرة في عوالم فريدة مختلفة، واجمع العملات المعدنية المخفية، وافتح تحديات ومفاجآت إضافية، واستمتع! هل يمكنك أن تأكل كل خنزير وتلتقط كل عملة سرية في لعبة A Pretty Odd Bunny؟ تم إنشاء لعبة Pretty Odd Bunny بواسطة AJ Ordaz. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب الأرنب الغريب الجميل مجانًا على Poki. يمكن لعب الأرنب الغريب الجميل على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ A Pretty Odd Bunny. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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