WebCatalog
OpenDota

OpenDota

opendota.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OpenDota على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

OpenDota عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة متطوعين وتوفر بيانات Dota 2. فهو يوفر واجهة ويب للمستخدمين العاديين لتصفح البيانات المجمعة، بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للسماح للمطورين ببناء تطبيقاتهم الخاصة باستخدامها. يتم جمع البيانات من خلال Steam WebAPI، بالإضافة إلى إعادة تحليل ملفات .dem. يحتوي ملف إعادة التشغيل على بيانات أكثر بكثير من WebAPI، على حساب وقت وحدة المعالجة المركزية الإضافي الذي يتم إنفاقه لمعالجة الملف. ونتيجة لذلك، لا يمكن إجراء تحليل إعادة التشغيل إلا لمجموعة فرعية من المباريات التي تم لعبها، بينما يتم جمع البيانات الأساسية من واجهة برمجة التطبيقات لكل مباراة عامة.

الموقع الإلكتروني: opendota.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OpenDota. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

IndieGala

IndieGala

indiegala.com

ProtonDB

ProtonDB

protondb.com

Chess Grandmaster

Chess Grandmaster

poki.com

Spent Shells

Spent Shells

poki.com

Crush It!

Crush It!

poki.com

Blockpost

Blockpost

poki.com

ColorBalls 3D

ColorBalls 3D

poki.com

Minibattles Survivor

Minibattles Survivor

poki.com

Bumpy Flop

Bumpy Flop

poki.com

Best Fiends

Best Fiends

apps.facebook.com

Space Bubbles

Space Bubbles

poki.com

Zen Blocks

Zen Blocks

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية