OpenDota عبارة عن منصة مفتوحة المصدر تم تطويرها بواسطة متطوعين وتوفر بيانات Dota 2. فهو يوفر واجهة ويب للمستخدمين العاديين لتصفح البيانات المجمعة، بالإضافة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) للسماح للمطورين ببناء تطبيقاتهم الخاصة باستخدامها. يتم جمع البيانات من خلال Steam WebAPI، بالإضافة إلى إعادة تحليل ملفات .dem. يحتوي ملف إعادة التشغيل على بيانات أكثر بكثير من WebAPI، على حساب وقت وحدة المعالجة المركزية الإضافي الذي يتم إنفاقه لمعالجة الملف. ونتيجة لذلك، لا يمكن إجراء تحليل إعادة التشغيل إلا لمجموعة فرعية من المباريات التي تم لعبها، بينما يتم جمع البيانات الأساسية من واجهة برمجة التطبيقات لكل مباراة عامة.

الموقع الإلكتروني: opendota.com

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