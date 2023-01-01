WebCatalog
Midnite

Midnite

midnite.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Midnite على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ارفع مستوى الرياضات الإلكترونية والمراهنات الرياضية الخاصة بك مع Midnite، حيث يسود اللاعبون. شاهد البث المباشر وراهن عليه، وافتح العروض الترويجية الضخمة، واسحب أرباحك على الفور. احصل على أفضل الاحتمالات وراهن على CSGO وFootball وLeague of Legends وDOTA 2 وCall of Duty وغيرها من الألعاب الرائعة. انضم اليوم وابدأ رحلتك.

الموقع الإلكتروني: midnite.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Midnite. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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