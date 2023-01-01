WebCatalog
Happy Wheels

Happy Wheels

totaljerkface.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Happy Wheels على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Happy Wheels هي لعبة ذات تمرير جانبي وقائمة على الفيزياء ومضمار حواجز مع أكثر من مليار لعبة عبر الإنترنت وهي متاحة الآن لأجهزتك المحمولة. افترض دور المتسابق غير المجهز جيدًا وتجاهل العواقب الوخيمة في بحثك اليائس عن النصر.

الموقع الإلكتروني: totaljerkface.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Happy Wheels. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Happy Wheels

Happy Wheels

poki.com

HaxBall

HaxBall

haxball.com

Rocking Wheels

Rocking Wheels

poki.com

Rainbow Obby

Rainbow Obby

poki.com

Warbot.io

Warbot.io

warbot.io

Backgammon

Backgammon

poki.com

Neon Flytron: Cyberpunk Racer

Neon Flytron: Cyberpunk Racer

poki.com

Fowlst

Fowlst

poki.com

Master Checkers

Master Checkers

poki.com

Retro Bowl College

Retro Bowl College

poki.com

KingsAge

KingsAge

kingsage.gameforge.com

Battle Wheels

Battle Wheels

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية