Happy Wheels هي لعبة ذات تمرير جانبي وقائمة على الفيزياء ومضمار حواجز مع أكثر من مليار لعبة عبر الإنترنت وهي متاحة الآن لأجهزتك المحمولة. افترض دور المتسابق غير المجهز جيدًا وتجاهل العواقب الوخيمة في بحثك اليائس عن النصر.

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