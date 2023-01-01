WebCatalog
Dino Swords

Dino Swords

dinoswords.gg

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Dino Swords على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يضيف 26 سلاحًا مختلفًا إلى لعبة Chrome Dino في متصفحك.

الموقع الإلكتروني: dinoswords.gg

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dino Swords. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Dino Game

Dino Game

poki.com

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

Krunker FRVR

Krunker FRVR

krunker.io

Hop Chop

Hop Chop

poki.com

Diff

Diff

poki.com

Battle Dudes

Battle Dudes

battledudes.io

BuildRoyale.io

BuildRoyale.io

buildroyale.io

Combat Reloaded 2

Combat Reloaded 2

poki.com

Bullet League

Bullet League

poki.com

Puppet Master

Puppet Master

poki.com

Monsters' Wheels Special

Monsters' Wheels Special

poki.com

Swipe Fighter Heroes

Swipe Fighter Heroes

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية