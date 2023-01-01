WebCatalog
diep.io

diep.io

diep.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من diep.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

البقاء على قيد الحياة وإطلاق النار على الآخرين أثناء محاولتك إبقاء دبابتك على قيد الحياة!

الموقع الإلكتروني: diep.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ diep.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

TankTrouble

TankTrouble

tanktrouble.com

Tanko.io

Tanko.io

poki.com

Tank Trouble

Tank Trouble

poki.com

Hills of Steel

Hills of Steel

poki.com

Masked Forces

Masked Forces

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

Jellymoji

Jellymoji

poki.com

bist.io

bist.io

bist.io

STUG

STUG

stug.io

Zombie Outbreak Arena

Zombie Outbreak Arena

poki.com

WorldZ

WorldZ

poki.com

Shooters 3D

Shooters 3D

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية